Guidi non ha dubbi: il Milan blinda Bartesaghi. Poi svela il retroscena sul mercato estivo

Guidi, sulla Gazzetta, parla del terzino rossonero Davide Bartesaghi. Poi svela il retroscena sul mercato estivo

Marco Guidi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha celebrato la definitiva consacrazione di Davide Bartesaghi nel Milan di Allegri. Il tecnico sembra aver trovato la sua collocazione ideale come esterno a tutta fascia, un ruolo che esalta le sue doti offensive. Questa posizione gli ha concesso la libertà di accompagnare la manovra e, crucialmente, di finalizzare l’azione, come dimostrato dalla sua recente doppietta. Guidi ha descritto nel dettaglio la meccanica dei due gol: sul primo, Bartesaghi è spuntato sul secondo palo alle spalle di Walukiewicz dopo un cross rasoterra di Loftus-Cheek; sul secondo, ha ricevuto l’assist di Nkunku e ha insaccato nel pertugio lasciato aperto da Muric.

Nonostante il successo nel ruolo di esterno, la formazione originale di Bartesaghi è quella di terzino in una difesa a quattro, o addirittura di braccetto in una retroguardia a tre.

Guidi, Il gioiello rossonero blindato dall’interesse estero

Proprio la sua duttilità in campo aveva acceso l’interesse di grandi club europei. L’Arsenal, in particolare, lo aveva visionato nel suo ruolo più difensivo e avrebbe voluto portarlo a Londra già la scorsa estate. Tuttavia, Guidi sottolinea come adesso strappare Bartesaghi al Milan sia diventato molto più complicato. Formato nel settore giovanile, tifoso rossonero fin dall’infanzia e, soprattutto, italiano, il giovane è considerato un “tesoro prezioso” per il futuro del club. Intanto, per Bartesaghi, l’immediato futuro potrebbe vederlo passare dall’Under 21 alla chiamata della Nazionale maggiore.