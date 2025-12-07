 Guidi fa il punto sugli infortunati del Milan: le parole
Connect with us

HANNO DETTO

Guidi fa il punto sugli infortunati del Milan. Gli aggiornamenti su Gimenez, Fofana e Athekame: le sue parole

HANNO DETTO Milanello

Torino Milan, Bianchin svela la scelta di Allegri. Loftus-Cheek titolare, ma non in attacco. Su Pulisic...

HANNO DETTO Milanello

Allegri pensa a dei cambiamenti tattici? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

HANNO DETTO

Ibrahimovic Jr parla così dopo la vittoria del Milan Futuro. Le parole del giovane attaccante rossonero

HANNO DETTO

Gozzini parla così del lavoro di Allegri e l'apporto degli attaccanti. Su Gimenez...

HANNO DETTO

Guidi fa il punto sugli infortunati del Milan. Gli aggiornamenti su Gimenez, Fofana e Athekame: le sue parole

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, parla così degli infortunati in casa Milan: da Gimenez a Fofana. Le sue parole

Marco Guidi, giornalista di gazzetta.it, ha fatto il punto sugli infortuni che affliggono il Milan in vista della prossima trasferta contro il Torino. La squadra dovrà affrontare la sfida di lunedì sera senza tre elementi fondamentali. Gli unici assenti sul campo di Milanello sono Santiago Gimenez, Zachary Athekame e Youssouf Fofana. La notizia è che nessuno dei tre riuscirà a recuperare in tempo per la partita, lasciando l’allenatore con scelte limitate.

La situazione più delicata riguarda l’attaccante Gimenez. La sua caviglia continua a tormentare il centravanti messicano, e non è stata stabilita una tempistica certa per il rientro in campo. L’infortunio si sta rivelando più ostico del previsto e richiede cautela.

Guidi, Le Speranze per il Rientro di Gimenez

Nonostante l’assenza a Torino, l’ottimismo è riposto nella possibilità di rivedere Gimenez in gruppo nel prossimo ciclo di allenamenti. Nella migliore delle ipotesi, si spera in un suo ritorno in squadra la settimana successiva. La sua presenza è cruciale per le rotazioni offensive. Per Athekame e Fofana, i tempi di recupero saranno valutati di giorno in giorno. Il Milan dovrà quindi affidarsi agli uomini a disposizione per cercare di ottenere i tre punti in una trasferta storicamente insidiosa, gestendo con attenzione le risorse a centrocampo e in attacco.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.