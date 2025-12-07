Guidi fa il punto sugli infortunati del Milan. Gli aggiornamenti su Gimenez, Fofana e Athekame: le sue parole

Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, parla così degli infortunati in casa Milan: da Gimenez a Fofana. Le sue parole

Marco Guidi, giornalista di gazzetta.it, ha fatto il punto sugli infortuni che affliggono il Milan in vista della prossima trasferta contro il Torino. La squadra dovrà affrontare la sfida di lunedì sera senza tre elementi fondamentali. Gli unici assenti sul campo di Milanello sono Santiago Gimenez, Zachary Athekame e Youssouf Fofana. La notizia è che nessuno dei tre riuscirà a recuperare in tempo per la partita, lasciando l’allenatore con scelte limitate.

La situazione più delicata riguarda l’attaccante Gimenez. La sua caviglia continua a tormentare il centravanti messicano, e non è stata stabilita una tempistica certa per il rientro in campo. L’infortunio si sta rivelando più ostico del previsto e richiede cautela.

Guidi, Le Speranze per il Rientro di Gimenez

Nonostante l’assenza a Torino, l’ottimismo è riposto nella possibilità di rivedere Gimenez in gruppo nel prossimo ciclo di allenamenti. Nella migliore delle ipotesi, si spera in un suo ritorno in squadra la settimana successiva. La sua presenza è cruciale per le rotazioni offensive. Per Athekame e Fofana, i tempi di recupero saranno valutati di giorno in giorno. Il Milan dovrà quindi affidarsi agli uomini a disposizione per cercare di ottenere i tre punti in una trasferta storicamente insidiosa, gestendo con attenzione le risorse a centrocampo e in attacco.