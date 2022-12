Greta Beccaglia: «C’è molto da fare per i diritti delle donne»

Greta Beccaglia, la giornalista molestata da un tifoso in diretta tv, è stata intervistata dal Corriere della Sera

Il tifoso che ha molestato in diretta tv Greta Beccaglia ha ricevuto una condanna di un anno e mezzo. La giornalista ha commentato la sentenza con il Corriere della Sera.

LA SENTENZA – «Sì, sono contenta, non solo per me ma per tutte le donne. Però i soldi non li voglio, neppure un centesimo. Andranno a una onlus che combatte per i diritti violati delle donne in tutto il mondo. C’è da fare moltissimo e sarà un piccolo ma sincero contributo».

CHI NON CAPISCE – «Tanti, un esercito. Continuo a ricevere messaggi, anche in questo momento, di persone anonime, che mi accusano di aver rovinato una persona, di essere una ragazza cattiva, senza cuore. Dicono che la colpa è mia perché mi sono sempre messa troppo in mostra, scrivono che lui voleva scherzare. Mi sembra di essere tornata indietro nel tempo. La colpa è sempre delle donne».