Gravina e il nuovo stemma delle Nazionali italiane di calcio: «Siamo pronti per il futuro». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato del rebranding del logo delle Nazionali italiane di calcio. Ecco le parole del presidente della FIGC:

«Siamo pronti per il futuro. Presentiamo la nuova immagine delle Nazionali azzurre; con il nuovo scudetto, e con un’identità sonora, realizzata per la prima volta, entriamo in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio di generare straordinarie emozioni negli appassionati. Quelle stesse emozioni che hanno contribuito a creare il nuovo emblema, innovando una tradizione gloriosa, che hanno ispirato i nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’»