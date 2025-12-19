Gravina parla così della lite tra Allegri e Oriali: «Una sconfitta per l’immagine del calcio italiano»

Gravina commenta così la lite tra Allegri e Oriali avvenuta durante il match di Supercoppa tra Napoli e Milan

Non si placano le polemiche dopo l’infuocata semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. Al centro del dibattito, questa volta, non c’è il risultato del campo ma lo scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Sull’episodio è intervenuto con fermezza il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che durante la conferenza stampa post consiglio federale ha parlato di una vera e propria sconfitta per l’immagine del calcio italiano. Secondo Gravina, il diverbio tra il tecnico rossonero e il dirigente azzurro è il sintomo di una profonda carenza culturale e di una mancanza di educazione che sta diventando cronica nel nostro sistema sportivo. Il numero uno della Federcalcio ha sottolineato come sia ormai diffusa l’errata convinzione che alzare i toni e urlare possa servire a condizionare le scelte arbitrali o le decisioni degli addetti ai lavori.

Gravina, Etica e Fair Play: il monito del Presidente

Il richiamo di Gravina non si è limitato ai fatti di Riad, estendendosi anche al recente caso degli insulti rivolti da Folorunsho a Hermoso durante Cagliari-Roma. Il presidente ha espresso parole durissime contro quella che ha definito una modalità di aggressione continua che coinvolge trasversalmente calciatori, presidenti, dirigenti e tifosi. Ha evidenziato la forte contraddizione tra le campagne istituzionali sul fair play, spesso celebrate con loghi stampati sulle maglie, e la realtà del campo dove troppo spesso si assiste a scene di mancanza di rispetto e violenza verbale. Per Gravina, è fondamentale riacquistare immediatamente il senso del rispetto reciproco per evitare che il calcio italiano continui a degradare la propria immagine a livello internazionale.