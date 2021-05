Grande delusione per Brescianini, ora però l’attende il Milan

Brescianini retrocede con la sua Virtus Entella. Grande delusione per il classe 2000 che in estate però farà ritorno al Milan

Marco Brescianini pochi minuti fa ha ricevuto la peggiore notizia del campo: la sua Virtus Entella è retrocessa in Serie C. Stagione fallimentare per i liguri che tornano nella terza serie italiana dopo due stagioni consecutive in cadetteria.

Per il classe 2000 Marco Brescianini, autore di 2 reti e 2 assist nelle 26 presenze disputate in stagione, si profila un sicuro ritorno al Milan. La dirigenza rossonera crede molto nella sua crescita e, dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2024, cercherà nuove soluzioni sempre in prestito per la prossima stagione.