Gozzini rivela: «I dettagli della trattativa per il rinnovo di Leao. Il portoghese si è legato ad Allegri e…»

Gozzini, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao

Il futuro di Rafael Leao sembra tingersi sempre più di rossonero. La testata La Gazzetta dello Sport, attraverso la firma di Alessandra Gozzini, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del numero dieci, sottolineando come il dialogo per spostare la scadenza dal 2028 al 2030 sia già entrato nel vivo. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’attaccante in un simbolo totale del club, puntando a traguardi storici come il centesimo gol o il compimento di un intero decennio a Milanello.

I contatti con l’entourage del portoghese sono costanti. La dirigenza ha già incontrato il variegato staff che cura gli interessi di Rafa, composto da familiari, manager e legali, e nuovi appuntamenti sono già stati fissati in agenda a breve termine. «Il dialogo è in corso: ci sono già stati contatti con il variegato staff di Rafa. Altri ancora ci saranno nel senso che sono stati fissati in agenda a breve» scrive la giornalista, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme.

Gozzini, un nuovo ruolo sotto la guida di Allegri

Dal suo arrivo nel 2019 dal Lilla, la crescita di Leao è stata esponenziale, passando da giovane promessa a giocatore più pagato della rosa con un ingaggio da 5,5 milioni più bonus. Un eventuale “rinnovo bis” porterebbe a un ulteriore ritocco verso l’alto dello stipendio. Nel frattempo, il calciatore ha dimostrato grande spirito di sacrificio adattandosi alle nuove esigenze tattiche: «Rafa nel frattempo si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficace». Questa evoluzione lo sta rendendo un punto di riferimento centrale nel progetto tecnico del tecnico livornese.