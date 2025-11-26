Gozzini e il paradosso Maignan. Rinnovare un giocatore che supera i 30 anni? Ecco le sue parole

Gozzini analizza così il caso di Mike Maignan. Un rinnovo in stallo, l’età che avanza e delle prestazioni finalmente positive

Alessandra Gozzini, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, rivelando che il Milan ha compiuto un passo avanti per riaprire il dialogo sul rinnovo. La società rossonera ha rimesso sul tavolo la penultima proposta, offrendo un prolungamento per due o tre stagioni con un ingaggio netto di 5 milioni di euro all’anno, una cifra che segna un aumento significativo rispetto agli attuali 3.2 milioni. Gozzini sottolinea come questa generosità sia inusuale per un giocatore che ha già superato i trent’anni, ma giustificata dalle prestazioni di alto livello di questo Maignan.

Tuttavia, proprio l’eccellente rendimento del portiere ha attirato l’attenzione della concorrenza straniera, in particolare dalla Premier League, ritenuta la più agguerrita. A sorpresa, la giornalista menziona anche una possibile pista italiana, la Juventus a Torino.

Gozzini e Maignan: La Fascia di Capitano Come Segnale di Disgelo

La proposta da 5 milioni è la stessa che era stata avanzata prima che le trattative si interrompessero bruscamente l’anno scorso, complici le delusioni in campo e la confusione generale nel club. Gozzini ammette che “riscaldare il legame resta molto difficile”, ma il club è determinato a fare un tentativo. Un segnale di distensione è rappresentato dalla conferma della fascia da capitano al braccio di Maignan, un chiaro gesto di fiducia e leadership. Il portiere è noto per avere un carattere particolare e un obiettivo ben definito: vincere. Per convincerlo a firmare, la società dovrà dimostrare la volontà di riportare la squadra ai vertici del calcio nazionale e l’ambizione di essere protagonista in Champions League. Una missione che, secondo Gozzini, è difficile ma non impossibile.