Gozzini parla così del lavoro di Allegri e l'apporto degli attaccanti. Su Gimenez...

 Gozzini e il lavoro di Allegri sugli attaccanti del Milan
22 minuti ago

Gozzini, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan, delle richieste di Allegri agli attaccanti e di… Santiago Gimenez

Secondo l’analisi di Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, la posizione di Santiago Gimenez al Milan sta diventando complessa. In estate, l’attaccante aveva deciso di rimanere per giocarsi le sue carte, nonostante le incertezze sul ruolo da titolare. Oggi, però, il quadro è mutato: Leao è diventato il punto di riferimento in attacco e Pulisic si è affermato come bomber, con Nkunku come prima alternativa, riducendo drasticamente lo spazio per Gimenez.

La questione è prevalentemente tattica. L’allenatore Allegri predilige attaccanti rapidi, capaci di agire senza dare punti di riferimento agli avversari e di sfruttare la velocità nelle ripartenze, a discapito della fisicità e del gioco di sponda tipico di un centravanti classico. Questo approccio limita le opportunità per Gimenez, che ha bisogno, al contrario, di ampie garanzie di utilizzo e fiducia per esprimersi al meglio.

Gozzini: La Necessità dei Gol e la Riflessione dell’Attaccante

Allegri ha riconosciuto l’impegno di Gimenez, che ha fornito prove “generose e di sostanza” quando chiamato in causa, soprattutto all’inizio a causa degli infortuni di Leao e Pulisic. Tuttavia, alla fine, il solo lavoro di squadra non è stato ritenuto sufficiente. Ai centravanti si richiedono i gol, e Gimenez ha risposto solo con una rete in Coppa Italia contro il Lecce, restando a secco in nove partite di campionato e 627 minuti giocati. L’attaccante è ora chiamato a riflettere sul suo futuro, poiché gli spazi al Milan sembrano destinati a rimanere ridotti.

