Allegri e la corsa scudetto: il tecnico catechizza la squadra in conferenza stampa. Parole precise

Allegri

Allegri, il tecnico, nella conferenza stampa alla vigilia del Torino, ha ricordato alla squadra come l’obiettivo sia la Champions League

In conferenza stampa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto smorzare l’entusiasmo e le voci relative a una possibile corsa Scudetto, richiamando la squadra alla massima concretezza in vista della sfida contro il Torino.

AMBIZIONI SCUDETTO – «Non è questione di 5 partite perchè poi ne mancheranno altre 19. Ci vogliono 74-76 punti per andare in Champions, non so quanti ne serviranno per vincere il campionato. Noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta, l’obiettivo è massimo ma il focus è andare in Champions e non sarà semplice. Dobbiamo rimanere un blocco compatto che non fa passare nulla»

Allegri ha chiarito che l’obiettivo primario e non negoziabile resta la qualificazione alla prossima Champions League, per la quale saranno necessari «74-76 punti». Il tecnico ha esortato la squadra a pensare «un passo alla volta», sottolineando l’importanza di rimanere un «blocco compatto» che non concede nulla agli avversari, focalizzandosi sul raggiungimento del traguardo europeo prima di considerare altri ambiziosi obiettivi.

