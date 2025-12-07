Allegri e la corsa scudetto: il tecnico catechizza la squadra in conferenza stampa. Parole precise

Allegri, il tecnico, nella conferenza stampa alla vigilia del Torino, ha ricordato alla squadra come l’obiettivo sia la Champions League

In conferenza stampa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto smorzare l’entusiasmo e le voci relative a una possibile corsa Scudetto, richiamando la squadra alla massima concretezza in vista della sfida contro il Torino.

AMBIZIONI SCUDETTO – «Non è questione di 5 partite perchè poi ne mancheranno altre 19. Ci vogliono 74-76 punti per andare in Champions, non so quanti ne serviranno per vincere il campionato. Noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta, l’obiettivo è massimo ma il focus è andare in Champions e non sarà semplice. Dobbiamo rimanere un blocco compatto che non fa passare nulla»

