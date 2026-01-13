Goretzka Milan, nuovi contatti per il centrocampista in scadenza: operazione difficile ma monitorata

Goretzka Milan, il club rossonero torna a muoversi sul mercato: contatti avviati, ma restano ostacoli economici importanti da superare

Il Milan continua a lavorare sotto traccia sul mercato, con l’obiettivo di individuare occasioni utili per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili valutati con attenzione dalla dirigenza rossonera c’è quello di Leon Goretzka, classe 1995, attualmente al Bayern Monaco e in scadenza di contratto a giugno.

La situazione contrattuale e i primi sondaggi

Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il club di via Aldo Rossi ha chiesto informazioni per il centrocampista tedesco, riaprendo il dialogo proprio nella giornata di martedì 13 gennaio. Non si tratta ancora di una trattativa avanzata, ma di un sondaggio esplorativo per comprendere margini, disponibilità e condizioni dell’eventuale operazione.

La scadenza imminente del contratto con il Bayern rende Goretzka un profilo particolarmente interessante sul mercato internazionale, attirando l’attenzione di diversi club europei alla ricerca di esperienza e qualità a parametro zero.

Identikit tecnico del centrocampista tedesco

Centrocampista completo, fisico e dinamico, Goretzka è capace di abbinare forza atletica, inserimenti offensivi e intelligenza tattica. Nel corso della sua esperienza in Baviera ha ricoperto più ruoli nella mediana, distinguendosi anche per il contributo in zona gol e per la leadership mostrata nei grandi appuntamenti.

Il suo palmarès parla chiaro: numerosi titoli nazionali, Champions League e una lunga militanza nella nazionale tedesca. Un profilo che, sulla carta, garantirebbe affidabilità immediata e mentalità vincente a un centrocampo giovane come quello rossonero.

Ostacoli economici e strategia del club

Il vero nodo dell’operazione resta però di natura economica. L’ingaggio richiesto dal giocatore è considerato molto elevato e rappresenta il principale freno all’affare. Anche in caso di arrivo a parametro zero, tra stipendio e commissioni l’investimento complessivo sarebbe significativo.

Per questo motivo il Milan mantiene un atteggiamento prudente: contatti avviati, situazione monitorata, ma nessuna accelerazione forzata. La pista Goretzka Milan resta complessa, ma viene seguita con attenzione in attesa di eventuali spiragli più favorevoli nelle prossime settimane.

