Goretzka, intrigo a centrocampo: il Milan sfida le big d’Europa. Le due richieste del centrocampista

Goretzka è il grande obiettivo per il centrocampo del Milan della prossima stagione: richieste esose e tanta concorrenza

Il futuro di Leon Goretzka accende i radar del calciomercato internazionale in vista dell’estate 2026. Il centrocampista tedesco, pilastro del Bayern Monaco con 298 presenze e una bacheca ricca di trofei (tra cui 6 scudetti e una Champions), ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe ’95 è alla ricerca dell’ultimo grande contratto della carriera lontano dalla Germania e il Milan è tra i club che hanno già approcciato l’entourage del giocatore.

L’ostacolo commissioni”: il Milan frena sul maxi-bonus

Nonostante il fascino dell’operazione, le richieste economiche rappresentano un muro difficile da abbattere per i parametri rossoneri. Goretzka punta a confermare l’attuale ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, ma il vero scoglio è rappresentato dal bonus alla firma, stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sebbene Massimiliano Allegri lo accoglierebbe volentieri per affiancarlo a Luka Modrić, il Milan non sembra intenzionato a partecipare ad aste al rialzo. Sulla pista restano agguerrite l’Arsenal, che secondo la Bild sarebbe in pole position grazie alla potenza economica della Premier, e l’Atletico Madrid, che già a gennaio aveva tentato l’affondo decisivo.