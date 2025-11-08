Gol Leao, ancora a segno il numero 10 del Milan: rigore perfetto. Migliora la sua media

Gol Leao – Ancora una volta in rete l’attaccante portoghese. Suo il rigore del raddoppio rossonero al Tardini

Arriva il raddoppio del Milan al 25′ del primo tempo. Su calcio di rigore insacca la sfera Rafael Leao. Il numero 10 rossonero è stato freddissimo, rincorsa lenta, destro ad incrociare sul quale Suzuki non può assolutamente fare nulla.

Assoluto protagonista di Parma-Milan fino a questo momento Alexis Saelemaekers che dopo la rete del vantaggio ha conquistato il calcio di rigore del raddoppio.

Il direttore di gara Di Bello ha assegnato il penalty in live per poi essere richiamato all’on field review dalla sala Var ma ha confermato la sua decisione. Leao ha poi fatto 0-2. Il portoghese prima di questa partita era a quota 1 gol/assist ogni 76 minuti in stagione, così sta già migliorando la sua media.