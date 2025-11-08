Gol Saelemaekers, sblocca il match al Tardini: rompe il digiuno del sabato di Serie A

Gol Saelemaekers che sblocca il risultato del Tardini. Il Milan è in vantaggio a Parma con un tiro da fuori area

Alexis Saelemaekers sblocca il match del Tardini, è andato in vantaggio il Milan grazie al gol dell’esterno belga. Dai 20 metri ha fatto partire un sinistro che si è insaccato all’angolino dopo un tocco di Suzuki. Il portiere del Parma avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma da apprezzare l’iniziativa del giocatore di Allegri.

L’ex Bologna e Roma rompe così questo digiuno di gol del sabato dell’undicesima giornata di Serie A. Siamo infatti alla quarta gara di oggi e quello di Saelemakers in Parma-Milan è il primo squillo.

Per l’esterno destro si tratta del secondo gol stagionale dopo quello segnato a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte.