Gol Krstovic, Marelli fa chiarezza: «Il contatto su Dumfries? Non c’è spinta. Giusto non far intervenire il VAR, vi spiego perché…»

Gol Krstovic, Marelli analizza così i due episodi tanto discussi: dal contatto di Dumfries al “fallo” su Frattesi

Il finale incandescente di Inter-Atalanta ha lasciato in dote feroci proteste da parte dei nerazzurri di Cristian Chivu, in particolare per la gestione dei contatti nelle due aree di rigore. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti il pareggio bergamasco e un presunto penalty non assegnato a Frattesi. Tuttavia, l’analisi tecnica di Luca Marelli negli studi di DAZN ha gettato acqua sul fuoco, sostenendo la linea adottata dal direttore di gara Manganiello e l’operato della sala video in entrambi gli episodi contestati.

Gol Krstovic, il contatto Dumfries-Sulemana e il caso Frattesi

Secondo l’ex arbitro, la rete dell’1-1 siglata da Krstovic è assolutamente regolare. «Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre», ha spiegato Marelli, precisando che «non c’è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena» e che l’esterno sembra perdere l’equilibrio autonomamente. Anche sul contatto tra Frattesi e Scalvini, Marelli ha espresso un parere netto: «C’è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c’è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria».

Gol Krstovic, valutazioni soggettive e il ruolo di Gariglio

L’esperto ha poi difeso la scelta del VAR di non intervenire per correggere la decisione di campo, sottolineando la natura dell’episodio. «Per me corretto il comportamento in sala VAR. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori», ha ribadito Marelli a DAZN. La conclusione dell’analisi si poggia sulla discrezionalità dell’arbitro centrale: «Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il VAR», chiudendo di fatto la porta a possibili recriminazioni tecniche sulla mancata OFR.

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