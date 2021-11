Globe Soccer Awards 2021: Anche Maignan tra i candidati

Il 27 dicembre si svolgerà La 12esima edizione degli Awards di Globe Soccer. Anche Maignan tra i cadidati come miglior portiere

Il 27 dicembre si svolgerà La 12esima edizione degli Globe Soccer Awards. Il Dubai Sports Council, nel suo ruolo di padrone di casa, riceverà le stelle del football mondiale presso l’Al Wasl Plaza. Saranno 14 le categorie degli Awards quest’anno, con la prima edizione del Best Women’s Club Of The Year, che viene ad affiancare il Best Women’s Player of the Year Award.

Nella categoria Best Goalkeeper dell’anno ci sono anche Maignan, del Milan e l’ex portiere rossonero Donnarumma. Ecco la lista completa dei candidati: Courtois, Donnarumma,Ederson, Maignan, Martinez, Mendy, Navas, Neuer e Oblak.