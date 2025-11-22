Giunti e il derby tra Inter e Milan. Il suo ricordo va... al 6-0. Poi svela un aneddoto con Gattuso

Giunti parla così del derby di campionato tra Inter e Milan e ricorda… quello del 6-0. Poi svela un aneddoto con Gattuso. Le sue parole

Il maggio del 2001 è un periodo inciso nella memoria di Federico Giunti, che lo ricorda come un momento di gioia irripetibile. In quello storico mese, l’ex centrocampista rossonero non solo mise la firma su uno dei gol del Derby che si concluse 6-0, ma appena otto giorni dopo accolse la nascita della figlia Greta. Come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, “Due gioie così si ricordano tutta la vita, figuratevi se arrivano nell’arco di poco tempo”. Quella partita, in particolare, rappresentò il suo ultimo derby con la maglia rossonera, un finale che, come ammesso dallo stesso Giunti, non poteva sperare di chiudere in modo più clamoroso.

Giunti confessa che un successo di quelle proporzioni non era atteso, soprattutto perché il Milan aveva attraversato un periodo turbolento con il cambio di allenatore (Cesare Maldini subentrato ad Alberto Zaccheroni) e una stagione fino a quel momento difficile. La vittoria, invece, servì da vero e proprio rilancio per la squadra. Il gol su punizione del 3-0 segnato da Giunti è legato anche a un aneddoto con Gennaro Gattuso, con cui ha un legame fraterno: “Dopo i primi due gol Gattuso mi prendeva per i capelli e me li tirava dalla grinta che aveva addosso. Poi ho segnato… e si è limitato ad abbracciarmi” ha raccontato ridendo.

Giunti e il Derby del 6-0: La Chiave Tattica (4-4-2) e l’Aneddoto con Gattuso

Riflettendo ancora sul Derby 6-0 Milan, Giunti ne svela le chiavi del successo. La differenza fu soprattutto mentale ed emotiva: il Milan scese in campo con la “testa sgombra” e una grande voglia di riscatto per regalare una gioia ai propri tifosi, mentre l’Inter, probabilmente, era gravata da una stagione ancora più complicata. La squadra sfoderò una prestazione pazzesca grazie anche a un 4-4-2 inedito: Giunti e Kaladze centrali, con Serginho e Gattuso esterni. In particolare, il brasiliano Serginho fu devastante e imprendibile, realizzando tre assist oltre al gol che siglò il 6-0 finale. La doppietta di Gianni Comandini e quella di Andriy Shevchenko completò il quadro di quella che Giunti definisce una vera e propria “notte pazzesca”.

