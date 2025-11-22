Inter Milan, Allegri boccia Gimenez? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e il momento di Gimenez

SANTIAGO GIMENEZ – «Gimenez ha un peso importante. Non nascondiamoci: non è facile arrivare a metà campionato, a fine gennaio, avendo tre mesi in cui deve ambientarsi. Non è stato semplice. Quest’anno è rientrato il 5 agosto, anche bene, con buone prestazioni, ma ora ha un problema alla caviglia. È un giocatore importante, farà gol. Rientrerà e farà bene».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

