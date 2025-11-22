Connect with us

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri boccia Gimenez? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

HANNO DETTO

Thiago Silva accende lo spirito dei tifosi rossoneri. Anche Pellegatti ne è convinto: le sue parole

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, chi gioca tra Bartesaghi e Estupinan? Allegri rivela la scelta in conferenza

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri conferma la crescita di Rabiot. E su Fofana dice che...

HANNO DETTO

Milan Primavera, Renna soddisfatto: «Raggiunto un alto grado di maturità». I rossoneri fermano la Fiorentina

HANNO DETTO

Inter Milan, Allegri boccia Gimenez? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

Milan news 24

Published

32 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Inter Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia del derby di campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il derby di campionato contro l’Inter. Tanti gli spunti del tecnico livornese. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Inter Milan, Allegri e il momento di Gimenez

SANTIAGO GIMENEZ – «Gimenez ha un peso importante. Non nascondiamoci: non è facile arrivare a metà campionato, a fine gennaio, avendo tre mesi in cui deve ambientarsi. Non è stato semplice. Quest’anno è rientrato il 5 agosto, anche bene, con buone prestazioni, ma ora ha un problema alla caviglia. È un giocatore importante, farà gol. Rientrerà e farà bene».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.