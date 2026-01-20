News
Giudice Sportivo Serie A, altra ammenda per il Milan dopo la gara contro il Lecce. Il motivo
Giudice Sportivo Serie A, il Milan è stato nuovamente sanzionato con un ammenda dopo la vittoria di domenica contro il Lecce
Il verdetto del Giudice Sportivo dopo la 21ª giornata aggiunge un retrogusto amaro alla vittoria rossonera sul Lecce. Se sul campo i tre punti hanno ridato slancio alla classifica, le casse societarie devono fare i conti con una sanzione figlia di un’abitudine che Massimiliano Allegri sembra non riuscire a correggere.
Giudice Sportivo Serie A: il dettaglio delle sanzioni
- Milan (10.000 €): L’ammenda è scattata a causa di un ritardo di circa due minuti nell’inizio della partita. Il Giudice Sportivo ha sottolineato la natura di “recidiva reiterata continuata”: è ormai una costante del Milan di Allegri quella di rientrare in campo dagli spogliatoi oltre l’orario stabilito, accumulando già decine di migliaia di euro in multe dall’inizio della stagione.
- Lecce (5.000 €): Una sanzione che pesa più sul piano morale che economico. I sostenitori salentini sono stati puniti per non aver rispettato il minuto di silenzio disposto in memoria di Rocco Commisso, storico presidente della Fiorentina scomparso nelle ore precedenti al match. Dal settore ospiti si sono alzati cori contro la Lega Serie A che hanno rotto il raccoglimento di San Siro, provocando l’imbarazzo dei dirigenti (incluso il presidente Simonelli) e la ferma condanna post-gara di Saverio Sticchi Damiani.
Gli squalificati per la 21ª giornata
Oltre alle ammende, il Giudice Sportivo ha confermato le assenze per i prossimi impegni:
- Lecce: Situazione pesantissima per i salentini che, dopo la battaglia di San Siro, perdono pezzi fondamentali. Ramadani (già ammonito da Zufferli), Banda e soprattutto Gaspar (stangato con 3 giornate) salteranno i prossimi turni.
- Milan: Fortunatamente per Allegri, nessun rossonero è stato squalificato per la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Resta però l’allerta per i diffidati e l’incognita infortuni (Saelemaekers).