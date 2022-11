Giroud svela: «Henry mi scrive tutte le volte che segno»

Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia, ha svelato il grande rapporto avuto con Thierry Henry: le sue parole

Intervenuto dal ritiro della Francia, Olivier Giroud ha parlato così del rapporto con Henry:

«Non sono riuscito ad andare in gol contro la Danimarca: mi sarebbe piaciuto segnare la cinquantaduesima rete già ieri, ma bisogna avere pazienza. Thierry, ad ogni modo, ha l’abitudine di mandarmi un messaggio ogni volta che segno un gol in Nazionale o con il Milan per congratularsi con me. Per me è sempre un grande piacere».