Giroud a Dazn: «Mostriamo alla Serie A che siamo pronti a vincere»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato prima della partita contro il Verona. Le sue dichiarazioni a Dazn

CONDIZIONI FISICHE – «Sono quasi al 100%. Sono molto felice di ritornare con la squadra, ho aspettato questo momento, voglio aiutare la squadra a vincere. Partita importantissima stasera, possiamo stabilire il record del Milan per punti ad inizio stagione. Sono molto motivato e ho grande energia ed entusiasmo».

MILAN DA PREMIER LEAGUE – «La squadra è molto intensa, abbiamo tanti giocatori con questa caratteristica. Grande generosità ed energia del gruppo ma anche tanta qualità nel gioco. Il mister ha tante possibilità per giocare bene. Noi vogliamo fare bene per mostrare al campionato che siamo pronti per vincere».