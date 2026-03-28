Gimenez Milan, il piano di Allegri per lo sprint finale: il messicano cerca la forma migliore attraverso un test speciale a Milanello

Gimenez Milan, l’attaccante messicano accelera il recupero dopo il lungo stop per essere protagonista nella fase cruciale della stagione rossonera

Il ritorno di Santiago Gimenez rappresenta la notizia più attesa in casa rossonera per questo finale di stagione. Dopo un lungo calvario iniziato a fine ottobre a causa di un persistente problema alla caviglia, il centravanti messicano è finalmente tornato ad assaggiare il campo nel recente match contro il Torino. Nonostante il breve scampolo di partita, la sua determinazione ha subito colpito Massimiliano Allegri, convinto che l’apporto dell’ex Feyenoord sarà decisivo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico livornese abbia studiato un programma specifico per reinserirlo gradualmente ma efficacemente nelle rotazioni. La priorità assoluta è far ritrovare al calciatore il ritmo gara e la confidenza con il gol, elementi fondamentali per affrontare lo sprint che deciderà le sorti del Diavolo tra campionato e coppe.

Per testare i progressi del calciatore e mettergli minuti preziosi nelle gambe, Massimiliano Allegri ha organizzato per la giornata di oggi un allenamento congiunto con il Milan Futuro. Si tratta di una partitella in famiglia dal significato profondo: dopo quasi cinque mesi di inattività forzata, Santiago Gimenez ha bisogno di ritrovare le giuste sensazioni agonistiche in un contesto protetto ma probante. Questo test servirà allo staff tecnico per valutare la tenuta della caviglia e la brillantezza nei movimenti, passi necessari verso il ritorno al 100% della condizione. Il messicano freme e il club punta tutto sulla sua voglia di rivalsa per un finale di stagione da protagonista assoluto.