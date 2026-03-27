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Gimenez è carico, Allegri e i tifosi del Milan lo aspettano al top: «Ogni giorno meglio»

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Santiago Gimenez

Gimenez sul suo profilo Instagram suona la carica: mister Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan lo aspettano al 100%

Il Milan con i pochi giocatori rimasti al centro sportivo di Milanello continua a lavorare in questi giorni di sosta causa Nazionali. Tra i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri c’è anche Santiago Gimenez, che è appena tornato a disposizione dopo un lungo infortunio.

Per lui queste due settimane sono fondamentali per accrescere la propria forma e farsi trovare pronto per Napoli-Milan, 31esima giornata in programma il giorno di Pasquetta (lunedì 6 aprile) alle ore 20:45.

Gimenez sui social aggiorna i tifosi del Milan!

«Ogni giorno meglio», così Santiago Gimenez su un post Instagram pubblicato circa un’ora fa. Poche parole che confermano come il suo percorso prosegua per il meglio.

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