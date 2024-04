Gilardino Milan, Zangrillo blinda l’allenatore: «Su di lui dette tante menzogne»

Alberto Zangrillo ha parlato in conferenza stampa anche del futuro sulla panchina del Genoa dell’ex Milan Gilardino

LE PAROLE – «Quando leggo che si parla di appannaggi di una certa entità più un contratto proposto non accettato penso che si metta in una situazione molto difficile un uomo che non merita di esserlo e in una situazione difficile una società che non ne sa nulla. Invito tutti a non raccogliere queste piccole menzogne di scarso valore perché siamo il Genoa, una grande società e non dobbiamo, nel tentativo di dare notizie, sempre cadere nel rischio di dire puttanate irriguardose nei confronti di un uomo che merita tutto il mio rispetto e che difenderò in prima persona fin quando sarà necessario»