Giampaolo torna in Serie A? Un club pensa al tecnico ex Milan. I dettagli

Marco Giampaolo potrebbe tornare in Serie A: un club starebbe pensando ad un cambio in panchina con l’ex tecnico del Milan

Non tira una buona aria a in casa Spezia. Dopo la pesante sconfitta contro il Verona, infatti, i liguri starebbero pensando a un possibile cambio in panchina, secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

Decisive potrebbero essere le due partite dopo la sosta contro Salernitana e Sampdoria. Thiago Motta, quindi, dovrà ricaricare le batterie in questa pausa di campionato, perché Marco Giampaolo sarebbe il nome in pole position per sostituirlo.