Giampaolo, Cairo offre poco. Per la Sampdoria la spunta D’Aversa

Giampaolo Sampdoria, Cairo offre troppo poco come incentivo all’esodo per liberare il tecnico dai restanti anni di contratto: le cifre

Tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa, rappresentati entrambi da Tullio Tinti, a spuntarla è stato l’ex tecnico del Parma. I Krause hanno dato il loro placet a un indennizzo adeguato e nulla osta al concludere la trattativa con la firma sul contratto con la Sampdoria.

Urbano Cairo, a quanto riporta Il Secolo XIX, non si sarebbe voluto spingere oltre i 500 mila euro di incentivo all’esodo per liberare Giampaolo. Una cifra piuttosto bassa considerando che si dovrà far carico degli oltre 4 milioni di euro lordi del contratto del tecnico di Giulianova e del suo staff fino a giugno 2022.