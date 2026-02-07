Genoa Napoli, Hojlund trascina gli azzurri al fotofinish: Conte sale alle calcagna del Milan

Genoa Napoli vede i partenopei trionfare in extremis al Ferraris grazie a una prestazione maiuscola del centravanti danese

Il Napoli espugna lo stadio Luigi Ferraris al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, battendo il Genoa in un finale vietato ai deboli di cuore. La sfida si è decisa oltre il novantesimo, confermando la resilienza della compagine azzurra nella corsa alle posizioni di vertice della classifica. Sotto la guida di Antonio Conte, tecnico meticoloso e grande motivatore capace di compattare l’ambiente, i campani hanno dimostrato di saper soffrire prima di colpire con precisione chirurgica.

Il protagonista assoluto della serata è stato Rasmus Højlund, il giovane attaccante danese noto per la sua progressione fisica e il fiuto del gol, autore di una doppietta decisiva. È stato proprio il centravanti a trasformare con freddezza glaciale il calcio di rigore nel recupero, regalando tre punti d’oro ai suoi. Oltre alla doppietta della punta, il tabellino dei viaggiatori è stato arricchito dalla rete di Scott McTominay, il dinamico centrocampista scozzese apprezzato per i suoi inserimenti tempestivi e la capacità di dominare fisicamente la zona mediana.

Il Genoa ha venduto cara la pelle tra le mura amiche. Sotto la direzione di Alberto Gilardino, allenatore che ha saputo dare un’identità tattica solida e combattiva ai liguri, i padroni di casa avevano trovato il momentaneo vantaggio grazie alle giocate di Ruslan Malinovskyi, il trequartista ucraino dotato di un mancino fulminante, e di Lorenzo Colombo, il centravanti di proprietà del Milan che ha confermato il suo vizio del gol contro le grandi.

Grazie a questa vittoria, gli azzurri si portano a una sola lunghezza dai rossoneri secondi. La squadra meneghina, tuttavia, ha una partita in meno e scenderà in campo venerdì prossimo contro il Pisa. La lotta per l’Europa si accende, con i partenopei che lanciano un segnale chiaro a tutto il campionato: la rincorsa al vertice è più viva che mai.