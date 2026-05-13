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Genoa Milan, Modric vuole esserci: il centrocampista punta nel recupero, ma c’è scetticismo da parte dei medici
Genoa Milan, Modric vuole esserci: il centrocampista punta nel recupero dall’infortunio allo zigomo, ma c’è scetticismo da parte dei medici
La stagione di Luka Modric sembrava finita in anticipo dopo la frattura dello zigomo rimediata durante la partita contro la Juventus e il successivo intervento chirurgico. Tuttavia, il centrocampista rossonero non ha ancora rinunciato alla possibilità di scendere in campo prima della fine del campionato.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Modric sta cercando di accelerare il suo recupero per essere disponibile già nella prossima sfida del Milan contro il Genoa. Il giocatore vorrebbe rientrare in campo indossando una maschera protettiva per proteggere la zona interessata dall’infortunio.
Nonostante la determinazione del giocatore, i medici del Milan non sembrano completamente convinti della sua pronta disponibilità, e sarebbe necessario effettuare ulteriori esami nei prossimi giorni per valutare la possibilità di un suo rientro anticipato.
Anche se i tempi di recupero sono stati stimati in modo da puntare a una possibile partecipazione all’ultima gara contro il Cagliari, l’ipotesi di rivedere Modric in campo già contro il Genoa sarebbe un’ulteriore dimostrazione della sua voglia di aiutare la squadra in un finale di stagione cruciale per la qualificazione alla Champions League. La decisione finale dipenderà dai risultati degli accertamenti medici che saranno effettuati a breve.
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