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Nkunku Fullkrug è l’ultima idea di Allegri: al Ferraris il Milan potrebbe sfruttare una coppia inedita
Nkunku Fullkrug potrebbe essere la coppia d’attacco che Massimiliano Allegri schiererà in campo al Ferraris contro il Genoa
La qualificazione in Champions League del Milan passa necessariamente dalle vittorie. Con 6 punti su 6 è matematico l’accesso all’Europa che conta, con meno di 6 dipenderà dai risultati delle altre contendenti. Il primo dei due passaggi finali della stagione sarà in quel di Genova contro il Genoa (da capire ancora se domenica o lunedì).
I rossoneri sono chiamati ad invertire un trend negativo intrapreso da due mesi a questa parte, dove sono arrivati appena 7 punti nel giro di 8 partite. Per farlo Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad una coppia d’attacco inedita.
Nkunku Fullkrug l’idea: senza Leao c’è il francese, il tedesco avanti su Pulisic
Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nkunku dopo il buon impatto avuto contro l’Atalanta sembrerebbe sicuro di un posto per sostituire lo squalificato Leao. Con lui potrebbe giocare Fullkrug, che al momento sarebbe in vantaggio su Pulisic, in piena crisi di rendimento in questo 2026.