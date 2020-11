Gazzetta, quarantena per Mancini. In panchina andrà Evani per guidare la squadra azzurra nelle tre partite in programma durante la sosta

Gazzetta, quarantena per Mancini. In panchina andrà Evani per guidare la squadra azzurra nelle tre partite in programma durante la sosta. Il programma prevede Estonia e Polonia in casa, poi la Bosnia in esterna.

