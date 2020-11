Nazionale – Evani possibile sostituto di Mancini nelle prossime partite

Non è ancora ufficiale per ora, ma dovrebbe essere Evani a guidare l’Italia nelle prossime partite dato che il CT Mancini ha il Covid

Alberico Evani, ex calciatore del Milan negli anni ’90, potrebbe essere il sostituto di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiane per le prossime partite contro Estonia (amichevole), Polonia e Bosnia-Erzegovina (Nations League).

Tutto questo in seguito alla positività del CT Mancini al Coronavirus. In attesa di ulteriori comunicati ufficiali da parte della Federazione, ecco prendere corpo l’ipotesi di vedere Evani, già assistenze di Mancini, protagonista in panchina per i prossimi impegni. A riportare la notizia è TMW.