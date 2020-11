Gazzetta: “Milancio. La capolista cerca altri talenti per il piano scudetto”

Gazzetta, al centro della prima pagina il Milan con Maldini ed il piano per attaccare subito il prossimo mercato invernale

MI LANCIO- “Milancio. La capolista cerca altri talenti per il piano scudetto”. Così la rosea di questa mattina che dopo il gioco di parole aggiunge: “Al lavoro per gennaio: Kabak, difensore dello Schalke, in cima alla lista rossonera (Lovato l’alternativa) e per l’attacco spunta Thuram jr“.