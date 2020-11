Bild, Marcus Thuram obiettivo del Milan: il figlio di Lilian in rossonero?

Thuram al Milan non è una notizia anni ’90: Marcus, figlio di Lilian, sarebbe un obiettivo rossonero secondo Bild

Secondo quanto appreso dall’autorevole giornale tedesco Bild, il Milan avrebbe manifestato un interesse per Marcus Thuram, attaccante esterno del Borussia Mönchengladbach, rivale dell’Inter in Champions.

Il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, ha nelle scorse settimane ammesso di aver avuto un debole per i colori rossoneri in infanzia quando il padre giocava in Italia. Chissà che il suo sogno non possa realizzarsi presto.