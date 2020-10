Marcus Thuram: «Papà alla Juve e io milanista. Adoravo Sheva e Crespo»

Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di Parma e Juve Liliam, ha rivelato di essere stato tifoso del Milan da bambino

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach e figlio del noto ex difensore di Parma e Juventus Liliam, ha così svelato un retroscena legato alla propria infanzia trascorsa in Italia. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«Non so perché ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan, quando è passato al Barcellona tifavo per il Real Madrid. Adoravo Sheva e Crespo, ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia. Per questo per me non sarà un derby. Lo sarebbe stato se avessi giocato contro l’Inter di allora, che affrontava il Milan di cui ero tifoso. Sarebbe stato un derby se avessi giocato contro Adriano, Vieri e Martins. Voglio soltanto segnare per il Borussia. Ibrahimovic? Quando hai Zlatan in rosa è un vantaggio per tutti. Giocatori e club. Lui ti motiva a vincere, a fare il massimo per riuscirci».