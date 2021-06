Gazidis: «Il mercato di quest’estate sarà diverso dagli altri»

Gazidis al Corriere dello Sport. L’amministratore delegato rossonero ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano romano

Gazidis al Corriere dello Sport. L’amministratore delegato rossonero ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano romano, parlando ovviamente del Milan tra presente e futuro. Le sue parole.

OBBIETTIVO PRINCIPALE- «Riportare il Milan al top. Il mercato che vedremo quest’estate sarà diverso da tutti quelli che l’hanno preceduto. Il nostro obiettivo è continuare a essere ambiziosi e ottimisti, migliorare la squadra seguendo il giusto cammino e coniugando risultati e stabilità finanziaria. L’attenzione continuerà a essere focalizzata sui giocatori giovani, con alcuni elementi esperti. Adesso la fiducia sta crescendo. Vedere i nostri tifosi sotto gli uffici per esprimerci il loro supporto è stato un segnale estremamente potente».

SU DONNARUMMA- «Non voglio rivelare i dettagli e non conosco i confini del rapporto tra Gigio e Raiola. Alla fine, ovviamente, la decisione è sempre del calciatore. Quello che posso dire è che Gigio è stato un professionista eccezionale, in ogni singolo giorno, e nell’ultima partita contro l’Atalanta non c’era nessuno più felice di lui per la qualificazione in Champions. Nutro una stima assoluta nei suoi confronti, così come rispetto le sue scelte. Nessun accento negativo. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per lui, e ci sono alcune ragioni dalla sua parte, ma non indico quali».

SU MALDINI E PIOLI- «Ho creduto in Paolo fin dal primo momento, sapevo che sarebbe potuto diventare un direttore sportivo top level, ed è proprio ciò che è oggi. Pioli? Come Ibra mi ha sorpreso per il suo lato tenero, così Pioli mi ha colpito per il carattere. Mi ha impressionato la forza di Stefano, oltre alla sua sensibilità».