Gazidis: «Il Milan è un brand globale, non c’era progetto migliore per me»

Gazidis, presente all’Expo di Dubai ha detto la sua sul progetto del Milan e sul nuovo stadio. Ecco le sue parole

«Ho avuto un carriera unica nel calcio, iniziata nel 1994 negli Stati Uniti per riuscire a organizzare la MLS. Nel 2019 sono andato all’Arsenal, come chief executive, affiancando Arsene Wenger nel nuovo stadio, l’Emirates Stadium. Tre anni fa ho avuto l’onore di arrivare al Milan, che attraversava un brutto periodo. Il Milan è un brand globale che ha milioni di tifosi: non c’era un progetto migliore per me»

