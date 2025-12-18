Gattuso a Mediaset: «Il nostro obiettivo è il Mondiale. Bartesaghi in Nazionale? Perché no…»

Gattuso parla così a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan. Ecco le sue parole

L’atmosfera dell’Al-Awwal Park si scalda con le parole di un doppio ex d’eccezione, Gennaro Gattuso. Presente a Riad in veste di Commissario Tecnico dell’Italia, “Ringhio” ha inquadrato la sfida tra Napoli e Milan come un duello tattico di altissimo livello. Secondo Gattuso, la mano di Massimiliano Allegri si vede chiaramente nell’organizzazione difensiva della squadra, diventata un fortino difficile da scardinare. In una partita secca, la capacità del tecnico rossonero di preparare la fase di non possesso potrebbe rappresentare l’ago della bilancia contro l’impeto della squadra di Conte, rendendo ogni singola occasione da rete pesante come un macigno.

Un tema centrale della serata è la valorizzazione dei giovani talenti italiani, con Davide Bartesaghi che continua a scalare le gerarchie. Gattuso non ha risparmiato elogi per il terzino rossonero, confermando che il suo rendimento costante lo ha reso un serio candidato per la maglia azzurra. Nonostante le critiche esterne, il CT ha sottolineato come Allegri stia lavorando bene sull’inserimento graduale dei ragazzi del vivaio, offrendo loro spazio in palcoscenici internazionali. Il rendimento di Bartesaghi è “un dato di fatto” che testimonia la bontà del progetto tecnico milanista nella gestione delle nuove leve.

Gattuso, Obiettivo Mondiale: la visione del CT sul blocco rossonero

Nonostante il Milan si presenti al fischio d’inizio con pochi italiani tra i titolari, Gattuso ha invitato tutto l’ambiente a non “piangersi addosso”. Il tecnico della Nazionale guarda oltre, monitorando con attenzione profili come Gabbia (attualmente ai box) e Ricci, convinto che il sistema calcio debba focalizzarsi solo sull’obiettivo del ritorno al Mondiale. Per Gattuso, il Milan di Allegri resta un serbatoio fondamentale di mentalità e professionalità: l’importante non è quanti italiani scendano in campo oggi, ma quanto i giocatori futuribili stiano crescendo grazie alla gestione oculata e pragmatica del mister rossonero.