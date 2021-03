Gattuso, la prima a San Siro da avversario e l’incertezza del futuro che via via si fa sempre più nitido, ovvero da addio a Napoli

Gattuso, la prima a San Siro da avversario e l’incertezza del futuro che via via si fa sempre più nitido, ovvero da addio a Napoli a fine stagione. La Gazzetta dello sport di questa mattina lo celebra nella giusta maniera, come si fa con chi torna nella propria casa, con il peso degli anni passati alle spalle, certamente gloriosi: “Rino story”. Gattuso torna a casa. La prima a San Siro nei giorni più difficili. Vittorie, amicizie, incomprensioni: nello stadio del “suo”

Milan cerca i punti per l’Europa prima dell’addio al Napoli”.

PROBABILE ADDIO- La rosea lo mette addirittura nel titolo come se il suo destino fosse già scritto ma sottolinea anche il fatto che la sua prima al Meazza contro il Milan sarà senza pubblico e che se ci fossero stati i tifosi rossoneri, sicuramente lo avrebbero omaggiato come si deve a chi ha dato tutto senza mai pretendere nulla, solo con passione ed umiltà.