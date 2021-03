Gattuso torna a Milano da ex: il suo lavoro è stato poco valorizzato

Rino Gattuso torna per la prima volta a San Siro da ex: il suo anno e mezzo al Milan è stato troppo spesso bistrattato

Quella di domani sera non può essere una partita qualsiasi per Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli arriva per la prima volta a San Siro da ex dopo lo struggente addio di un anno e mezzo fa.

OTTIMO LAVORO – Gattuso fino ad oggi è stato l’allenatore che è arrivato più vicino a riportare il Milan in Champions: nella stagione 2018-2019, con una squadra meno forte di quella di oggi e con un Ibrahimovic in meno, il tecnico traghettò i rossoneri ad un solo punto dal ritorno nella massima competizione europea. Un tesoretto sciupato da Giampaolo ma ritrovato fortunatamente da Stefano Pioli: i reduci di quel Milan sanno bene cosa voglia dire la compattezza, caratteristica che contraddistingue ancora oggi il Diavolo rossonero.