Gimenez Milan, summit con gli agenti del messicano: il Feyenoord fissa il prezzo. La situazione della trattativa per l’attaccante

Nel pomeriggio di oggi è andato in scena un summit tra gli agenti di Santiago Gimenez, obiettivo del calciomercato Milan, e il dirigente rossonero Geoffrey Moncada. L’incontro è avvenuto a Milano e a riferirlo è Calciomercato.com.

A conferma del fatto che i rossoneri continuino a lavorare su più tavoli, oltre che su quello per Joshua Zirkzee, il quale resta il grande sogno per l’attacco. Per arrivare all’attaccante messicano classe 2001, il Feyenoord chiede 50 milioni di euro. Il Diavolo non sembra spaventarsi dall’alta valutazione e intende approfondire i discordi nei prossimi giorni.