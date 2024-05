Milan Cagliari, UFFICIALE: in tre saltano il match di San Siro! Le decisioni del Giudice Sportivo in vista del match di San Siro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nell’ultima giornata di campionato è in vista di Milan Cagliari.

Ben tre rossoblù non prenderanno parte al match di San Siro in programma sabato 11 Maggio alle ore 20:45. Gianluca Gaetano per per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; Tommaso Augello per comportamento non regolamen- tare in campo; già diffidato (Quinta sanzione) e Pascale Vitantonio per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.