Infortunati Milan, sorpresa a Milanello! Pronostici smentiti, a disposizione col Genoa

Infortunati Milan, sorpresa a Milanello! Contro tutti i pronostici Morata e Okafor sono recuperati e andranno in panchina col Genoa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan un pò a sorpresa Paulo Fonseca potrà contare su due calciatori che nei giorni di avvicinamento al match con il Genoa venivano dati come indisponibili.

In realtà Noah Okafor e Alvaro Morata hanno perfettamente recuperato dai propri infortuni (lombosciatalgia per lo svizzero, guai muscolari per lo spagnolo) e per questo saranno regolarmente in panchina stasera contro il Genoa.