Theo Hernandez Milan: l’estate più calda, il piano del club e la VERITA’ sul Bayern Monaco

L’estate del Milan si preannuncia molto movimentata. Occhio anche al futuro di Theo Hernandez, la verità sul Bayern Monaco

Nella giornata di ieri indiscrezioni provenienti dalla Spagna raccontavano del “sì” di Theo Hernandez al Bayern Monaco, che ha individuato nel terzino francese del Milan il sostituto ideale di Alphonso Davies, destinato al Real Madrid. Tuttavia come riportato da Calciomercato.com nel dal club rossonero ne dall’entourage del terzino arrivano conferme a riguardo.

Il calciatore francese vuole confrontarsi con la società per capire quali sono i progetti per il futuro. Confronto che arriverà al termine della stagione anche per iniziare a impostare la trattativa per il rinnovo, con il Milan che non può correre il rischio di iniziare la prossima stagione con un giocatore così a scadenza ( l’attuale accordo termina nel 2026). Ecco perché il summit con gli agenti di Theo sarà cruciale anche per spegnere, eventualmente, l’interesse delle pretendenti, Bayern compreso.