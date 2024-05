Inchiesta Milan, CLAMOROSO: sospeso il direttore finanziario ed amministrativo rossonero. Il MOTIVO

Inchiesta Milan, CLAMOROSO: sospeso il direttore finanziario ed amministrativo rossonero Aldo Savi. Il MOTIVO dietro alla scelta del club rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Aldo Savi, direttore finanziario ed amministrativo del Milan dal 2019, è stato sospeso dal suo incarico.

Il sospetto è che passasse segretamente informazioni confidenziali a Blue Skye, fondo creato da Gianluca Cerchione e Salvatore D’Avanzo per il quale aveva lavorato dal 2007 fino al suo approdo in rossonero. Inoltre, il suo nome era apparso nelle scorse settimane sulle pagine del Corriere della Sera in relazione all’inchiesta condotta dalla Procura di Milano sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird.