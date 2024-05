MN24 – Infortunio Jovic, buone notizie per Pioli: l’attaccante è tornato in gruppo. Cosa filtra da Milanello

Infortunio Jovic, buone notizie per Pioli: l’attaccante è tornato in gruppo. Cosa filtra da Milanello in vista del Cagliari

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari e ci sono importanti novità sull’infortunio di Luka Jovic.



Come appreso da Milannews24, l’attaccante serbo sembra aver superato il suo problema fisico di natura muscolare e ha svolto tutta la seduta con i propri compagni di squadra. Dunque, buone notizie per Stefano Pioli che potrà contare anche su di lui in vista dei prossimi impegni.