Allenamento Milan, ultima sessione settimanale a Milanello: il REPORT della seduta odierna

Milan a Milanello per l’ultimo allenamento della prima settimana di lavoro del Milan con Mister Paulo Fonseca. Di seguito il report della seduta odierna.

REPORT

Rossoneri subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi eseguiti con il pallone per terminare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche, che hanno preceduto la parte tattica della sessione odierna. Prima di rientrare negli spogliatoi una partitella su campo ridotto. Il programma prevede un giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì con una doppia sessione di lavoro.