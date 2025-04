Calciomercato Milan, ghiotta occasione Federico Chiesa: può andare via da Liverpool. La situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato in una fase di studio in vista della prossima stagione. Un’opportunità potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa, attualmente al Liverpool.

Il calciatore campione d’Europa con l’Italia ha bisogno di ritrovare minutaggio in vista del Mondiale 2026 e, il rientro in Serie A, sembra la soluzione migliore. Il Milan, in questo senso, sta monitorando la situazione dell’esterno offensivo ex Juve.