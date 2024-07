Allenamento Milan, ultimo giorno prima della PARTENZA per gli USA: il REPORT della seduta a Milanello

Allenamento Milan, ultimo giorno prima della PARTENZA per gli USA: il REPORT della seduta odierna a Milanello. TUTTI gli ultimi aggiornamenti

Ultimo allenamento per il Milan di Paulo Fonseca a Milanello, prima della partenza per gli Stati Uniti, dove la squadra si è ritrovata per colazione per poi scendere negli spogliatoi.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi tecnici con il pallone. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tattiche che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.