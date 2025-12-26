Gattuso e la pressione da ct della Nazionale. Ecco il perché ha accettato l’incarico azzurro: le sue parole

Gattuso, intervistato a Vivo Azzurro, ha parlato delle pressioni che vive da ct della Nazionale: ecco le sue parole

Gennaro “Rino” Gattuso ha iniziato la sua avventura alla guida della Nazionale Italiana con la consueta grinta che lo ha sempre contraddistinto sul campo. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale Vivo Azzurro, l’allenatore ha ripercorso i momenti in cui ha ricevuto la proposta per diventare CT. La sua risposta non è stata frutto di lunghi calcoli o analisi strategiche, ma un impulso dettato dal cuore e dall’attaccamento alla maglia.

“Quando mi è stato proposto l’incarico, ho detto sì senza chiedermi quali fossero i pro e i contro”, ha dichiarato con fermezza. Per Gattuso, la panchina azzurra rappresenta il culmine di un percorso professionale e umano, un’opportunità che non ammetteva esitazioni. Nonostante le difficoltà che il calcio italiano può attraversare, l’ex centrocampista si è detto orgoglioso di rappresentare il proprio Paese, definendosi un uomo fortunato e un privilegiato.

Gattuso, Dalla solitudine di Perugia alla pressione della Nazionale

Questa attitudine al sacrificio e la capacità di gestire le aspettative hanno radici lontane. Gattuso ha infatti ricordato i suoi esordi, quando a soli dodici anni lasciò la Calabria per trasferirsi a Perugia. In quel periodo, chiuso in una piccola stanza, la sua unica ossessione era non fallire per non dover tornare a casa sconfitto. Quell’esperienza precoce ha forgiato il suo carattere, rendendo la pressione agonistica una compagna di vita costante e quasi naturale.

Oggi, quella stessa determinazione viene messa al servizio della collettività. Il CT è consapevole del peso che porta sulle spalle, ma non ne è spaventato; al contrario, lo trasforma in energia positiva. L’obiettivo finale è chiaro e ambizioso: guidare il suo gruppo di ragazzi per regalare una gioia autentica e profonda a tutta l’Italia, restituendo alla Nazionale il ruolo di primo piano che le spetta nel panorama mondiale.