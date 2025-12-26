Zaccagni crede al sogno Mondiale: le parole dell’attaccante della Lazio sull’Italia e il ct Gattuso

Zaccagni, attaccante della Lazio, parla così dei Playoff Mondiali e dell’Italia di Gattuso: le sue parole

La stagione della Lazio ha vissuto una svolta decisa dopo un avvio complicato. A confermarlo è il capitano Mattia Zaccagni, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato l’importanza della compattezza del gruppo nei momenti difficili. Il merito della risalita viene attribuito in gran parte a Maurizio Sarri: secondo l’esterno azzurro, il tecnico è stato capace di trasmettere una mentalità vincente, portando la squadra a esprimere finalmente il lavoro di mesi. “Sarri è un motivatore che ti spinge a dare tutto”, ha dichiarato Zaccagni, descrivendo l’entusiasmo dell’allenatore quando i meccanismi tattici funzionano alla perfezione.

Il legame con l’ambiente laziale appare sempre più profondo. Zaccagni ha espresso il desiderio di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi nel 2026, parlando di un’atmosfera speciale che si respira all’interno del club. Per il capitano, la Lazio rappresenta un mondo unico, difficile da comprendere per chi non lo vive dall’interno, caratterizzato da un amore incondizionato e da una storia che i giocatori percepiscono ogni volta che scendono in campo. L’obiettivo è trasformare questo legame in traguardi concreti.

Zaccagni, Il sogno Mondiale e l’elogio a Gattuso in Nazionale

Oltre alle dinamiche di club, Zaccagni ha dedicato un pensiero importante alla Nazionale italiana, attesa dalla sfida cruciale dei playoff per l’accesso al prossimo Mondiale. Nonostante la mancata qualificazione diretta, il calciatore si è detto estremamente fiducioso: “L’Italia ci andrà perché ce lo meritiamo”, ha affermato con fermezza. Il punto di forza degli Azzurri risiede in un gruppo molto unito che ha trovato in Rino Gattuso una guida tecnica e umana di grande spessore.

Il rapporto con il Commissario Tecnico sembra essere uno dei segreti dello spogliatoio azzurro. Zaccagni ha descritto Gattuso non solo come un allenatore “molto forte” dal punto di vista del campo, ma anche come un amico per i giocatori, capace di dare quel valore aggiunto emotivo fondamentale nelle sfide da “dentro o fuori”. La convinzione del capitano laziale è che questo mix di preparazione tattica e forza caratteriale sarà decisivo per superare i prossimi spareggi e staccare il pass per il torneo iridato.